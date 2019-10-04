Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan A'nın yönetimindeki 16 LOK 81 plakalı kamyonet, Zümrütevler Mahallesi'nde bir dolmuş durağında bekleyen Simran Hüseyinli (27) ve kızı Ayzen Ayla'ya (2) çarptı.

Baba ve kızı, çarpmanın etkisiyle bir iş yerinin önüne sürüklendi.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Hüseyinli ve kızını tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kamyonetin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, baba ve kızının kazanın ardından iş yerinin önüne sürüklenmesi yer alıyor.