Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı 50 yaşındaki İ.H.Ş.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan 3 çocuk annesi S.K. (33), çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

Şüpheli İ.H.Ş., hastanenin yakınında polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan İ.H.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.