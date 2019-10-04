Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Mutki'nin ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlının, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ekiplerinin çalışması sonucu, 29 Aralık 1999'da Mutki'nin Açıkalan köyünde meydana gelen 'kasten adam öldürme' olayıyla ilgili Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T, 4 Ekim'de Açıkalan-Meydan köy yolunda jandarma ekiplerince yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.