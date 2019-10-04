Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde önemli konuma sahip pamuktaki kirlenmenin ortadan kaldırılması için toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında yüzde 100 pamuktan mamul bez ve ipliklerin kullanılmasının zorunlu olduğu, bununla birlikte naylon, gübre çuvalı, doğal ve sentetik elyaf karışımı gibi kirlenmeye neden olan malzemelerin kullanılması ve karıştırılması yasaklandı.

Valilik tarafından oluşturulan "Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu", her yıl eylül, ekim ve kasım aylarında periyodik olarak pamuk toplama alanları ile çırçır prese fabrikalarını denetleyerek bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, hasatta pamuğun temiz toplanması ve mutlaka saf pamuktan üretilmiş çuvallarda taşınmasının önemine dikkati çekti.

Şanlıurfa'nın Türkiye'de en fazla pamuk yetiştirilen üretim merkezi olduğunu ve bu pamuğun kalitesinin korunması gerektiğini vurgulayan Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki pamuğun yüzde 45'i Şanlıurfa'da üretiliyor. Üretilen pamuğun kalitesi ve niteliği çok önemlidir. Ayrıca üreticilerimizin üretimden maksimum kar elde etmesi için pamuğun temiz toplanması gerekmektedir. Buna büyük önem veriyor, bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Son yıllarda bu konuda kurum ve kuruluşlar açısından büyük bir duyarlılık oluştu. Şanlıurfa pamuğunun kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hak ettiği seviyeye ulaşmasını istiyoruz.

Bu yüzden pamuğun sanayiye temiz olarak ulaştırılması çok önemlidir. Pamuğun toplanmasından, nakliyesinden, depolanmasına ve işlenmesine kadar olan süreç büyük önem taşımaktadır."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek de gerek elyafı gerekse uzunluğuyla Türkiye'nin en kaliteli pamuğunun Şanlıurfa'da üretildiğini ancak kalitesinin muhafaza edilemediğini belirtti.

Peltek, "Ancak bu kaliteyi muhafaza edemiyoruz. Biz bu kaliteyi ne zaman muhafaza edersek Türkiye'de pamuğu en pahalı şekilde değerlendirip satacağız." ifadelerini kullandı.