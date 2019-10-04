Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ekrem Kurt Bulvarı seyir halindeki olan ve üzerinde iki kişi bulunan bir motosikletten, avukat Erzat Ç. idaresindeki otomobile ateş açıldı. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü ani fren yaparken, bacağından yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kaçarak kayıplara karışırken, trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu.

Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.