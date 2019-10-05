Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 34 FZK 72 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarptı.
Kaza sonra araçlarda bulunan yolculardan 2 kişi hafif yaralandı.
Şiddetli sağanak kazaya neden oldu
05.10.2019 - 02:55 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden N.K. yönetimindeki 34 FZK 72 plakalı otomobil, şiddetli sağanak yağış nedeniyle önünde duraklayan bir otomobile çarptı.
Etiketler : tekirdağ,tekirdağ kaza,
654417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654417.aspx
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