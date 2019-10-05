Sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı-Korkuteli kara yolu Öküzgözü mevkisinde devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
05.10.2019 - 03:49 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : antalya,antalya kaza,trafik kazası,
654419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654419.aspx
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