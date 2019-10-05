Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhaniye ilçesinde gece yarısı başlayan fırtına ve gök gürültüsünün ardından şiddetli sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin zemin katlarını sular altında kalırken, belediye ekipleri de gece boyunca yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.