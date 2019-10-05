Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Gıcır’ın kullandığı 43 VE 473 plakalı otomobil, Sefa Can Karadağ yönetimindeki 03 EC 560 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler Ali Gıcır ve Sefa Can Karadoğ yaralanırken Veli Bacak isimli yolcu da hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.