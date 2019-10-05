Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler Kazım Yılmaz bulvarında dur ihtarına uymayan bir motosikleti kovalamaya başladı. Yapılan kovalama sonucunda motosiklet üzerindeki iki şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada satışa hazır halde birer gramlık poşetler içerisinde 4 paket halinde bonzai madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S ve E.K isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 16 adet extacy hap ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.