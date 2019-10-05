Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, olay yerinde izinsiz olarak kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların define aramada kullandığı 2 adet metal arama çubuğu ve birçok muhtelif kazı malzemesine de el konuldu. Suçüstü olarak yakalanan R.K., C.K., O.K., C.Y., Y.G. ve A.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Define avcıları suçüstü yakalandı
05.10.2019 - 18:11 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaçak kazı,
654540 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654540.aspx
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