PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Saat 21.00 Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
05.10.2019 - 22:14 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırı,askeri sevkiyat,
654570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654570.aspx
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