Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.L. idaresinde plakası öğrenilemeyen içerisinde sürücü ile birlikte 5 kişinin bulunduğu otomobil Levent Vadisi-Seyir Terası mevkiine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Araç sürücüsü otomobili durdurarak araçta bulunan 4 kişi ile birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular
05.10.2019 - 23:45 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan 5 kişi son anda yanmaktan kurtuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya,
654586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654586.aspx
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