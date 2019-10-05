Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.L. idaresinde plakası öğrenilemeyen içerisinde sürücü ile birlikte 5 kişinin bulunduğu otomobil Levent Vadisi-Seyir Terası mevkiine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Araç sürücüsü otomobili durdurarak araçta bulunan 4 kişi ile birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı