Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkeli ilçe girişinde 57 AAF 871 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Gülat Elmas (66) idaresindeki 55 PL 750 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Basri Özçelik (71) olay yerinde hayatını kaybederken Bahri (63), Tahir Özçelik (51) ile Gülat Elmas yaralandı. Yaralılardan Gülat Elmas, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.