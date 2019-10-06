Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Abdülkadir Geylani Tekgöz, 15 ayda hafız oldu. Eğitimini tamamlayarak icazet töreniyle cübbesini giyen şahıs, üçü kadın 13 hükümlüye de örnek oldu. Tekgöz’den etkilenen arkadaşları, hafızlık yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında açılan kursa başvurdu. Mahkûmlar cezaevi vaizlerinin desteğiyle kendilerine tahsis edilen eğitim sınıfında programa başladı. Cezaevi vaizi Mehmet Uslu “Abdülkadir’in hafızlık meşalesi sadece burada değil Türkiye’deki bütün cezaevlerini aydınlattı. Cumhuriyet başsavcımızın ve cezaevi yönetiminin desteğiyle Türkiye’de belki de İslam âleminde ilk olacak uygulamayı başlattık. Kardeşlerimiz, 09.00’dan 16.00’ya kadar gözetimimizde ezber yapıyor. Daha sonra kendilerine tahsis edilen ‘hafızlık koğuşunda’ bir sonraki gün verecekleri derse çalışıyor. Kardeşlerimizi sadece hafızlığa değil diğer alanlarda da yetiştirmeye çalışıyoruz. Mahkûmların davranışlarında olumlu değişiklikler gözlemledik. Koğuşta problem çıkaran mahkûmun, hafızlığa başladıktan sonra mülayim insan hâline büründüğünü görüyoruz” dedi. Hükümlülerden Mustafa Koçal, 16 aydır tutuklu bulunduğunu, cezaevinde hafızlığa başlayarak âdeta hayatının değiştiğini ifade etti.