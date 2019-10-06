Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri 18 Eylül’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Nakil için başvuran Bulgaristan uyruklu Kırıl N.İ. (47), İsrailli Mavuş D. (57), Mahran Abu L. (37) ve Olmazıa G. (39) ile organını satmak isteyen Ukraynalı Maria O. (30), Tuncay Ü. (29) etik kuruluna müracaatları sırasında yakalandı. Tuncay Ü’nün firari olduğu belirlenirken tarafların 100 bin lira karşılığında anlaştığı ifade edildi. Öte yandan bu kişilere tercümanlık eden Moğolistanlı Munkhjın D. (30) ve Dungarmaa C. (32) ile çetenin elebaşı Ürdünlü Emad Abdul Halim Q. (30) ve Nassem Yousuf Mohammed Abu A. (25) da gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda kaşe, pasaport ve diploma fotokopisi ile sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Halim Q. tutuklandı. Diğerleri de serbest bırakıldı. Nakil olmak isteyenler ile Abu A’ya adli kontrol şartı konuldu. İHA