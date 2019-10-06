Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üstlendikleri rehberlik görevi ile okulda istihdam edilen anneler, ailelerine aylık asgari ücret düzeyinde ek gelir sağlıyor. Ankara’da bulunan MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de istihdam sağlayan bu okullar arasında yer alıyor. Okulda engelli öğrencilerin yanı sıra serebral palsili hastası çocuklar da eğitim görüyor. 10. sınıfa giden oğlu bu hastalardan biri olan Selma Kurtaran “Çocukların servise binmelerine, inmelerine, okulda ise yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede oğlumun yanında bulunuyorum hem de çalışıyorum” diyor. Meryem Gürbüz ise “Bu işi çok severek yapıyoruz. Kazandığım para ile de serebral palsili oğlumun tedavi ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum” şeklinde konuşuyor.



SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi yani beyin felci, kas hareketini ve koordinasyonunu etkiler. Belirtileri okul öncesi dönemde görülür. Bu hastalığa dikkat çekmek için 6 Ekim, Serebral Palsi Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.