Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz bitti, sonbahar geldi. Malum havalar da soğudu. Dün birçok ilde şiddetli yağış etkili oldu. İşte fırtınanın vurduğu iller:

- İstanbul’da beklenen gök gürültülü sağanak dün gece geldi. Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Saat 01.20’den saat 03.44’e kadar dört bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Türkiye genelinde ise önceki gün öğle saatlerinden dün sabaha kadar yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım meydana geldi. Megakentte özellikle boğaz çevresinde 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi su bastı. Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece’de metrekareye ortalama 10 ila 35 kilogram yağış düştü. Yağışın yarından itibaren kenti terk etmesi ve hava sıcaklıklarının gelecek hafta 19-23 derece olması bekleniyor.

- Sağanak, İzmir’i de savaş alanına çevirdi. Şiddetli rüzgâr ve şimşek vatandaşlara korku dolu bir gece yaşattı. Rögarlar taştı, yollarda çökmeler meydana geldi. Sokak ve caddeler göle dönerken bazı işyerlerini su bastı. Sürücüler, yoğun yağış ve karanlıkta ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sokaklar araç girişine kapatıldı.

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde fırtına sebebiyle Merkez ve Düzağaç Mahallesi’nde bazı ağaçlar devrildi. Belediye tarafından yapılan kapalı havuz ve bir iş yerinin çatısı da yerinden söküldü. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut “Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı” dedi.

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkânlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafikte ise aksamalar oldu. Bir esnaf, birçok işletmenin su altında kaldığını, altyapının yetersiz olduğunu söyledi. Yetkililer, ilçeye yaklaşık iki saatte metrekareye 49,4 kilogram yağış düştüğü, yağışın aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 45 dakika boyunca aralıksız yağan yağmur, benzer görüntülerin oluşmasına sebep oldu. İHA



Okulun çatısı uçtu

İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait spor kompleksi olarak kullanılan ek binanın çatısı yerinden söküldü. Çatı, park hâlindeki araçların üzerine düşerek maddi zarara yol açtı.



Tekneler suya battı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde kuvvetli rüzgâr denizde zor anlar yaşattı. Balıkçılar barınaklarına güçlükle ulaştı, rıhtımda bağlı iki tekne suya gömüldü. Tekneler iş makinesiyle karaya çıkarıldı.