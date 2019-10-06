Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya’nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu bölgelerin korunması için, alan kullanımı sınırlandırıldı. Gerektiğinde insanların bölgeye girişleri engellenecek. Bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel tedbirler alınacak. Ayrıca hassas bölgelere yapı yasağı da getirilecek.