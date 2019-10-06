Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, Konya’nın Karatay ilçesindeki Obruk Gölü, Osmaniye’nin Sumbas ilçesindeki Şarlak Şelalesi, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu bölgelerin korunması için, alan kullanımı sınırlandırıldı. Gerektiğinde insanların bölgeye girişleri engellenecek. Bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel tedbirler alınacak. Ayrıca hassas bölgelere yapı yasağı da getirilecek.
Kelebekler Vadisi artık hassas alan
06.10.2019 - 03:11 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kelebekler Vadisi, Obruk Gölü, Şarlak Şelalesi, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
Etiketler : Kelebekler Vadisi,
654600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654600.aspx
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