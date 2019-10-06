Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk yaşlarda hayallerini süsleyen hayvancılıktan kopamayan Tamer Küçükakbulut, Ekonometri Bölümünü bitirdikten sonra, doğduğu Konaklı köyüne yerleşti. Tarım ve Orman Bakanlığının “Genç Çiftçi Projesi” ile hayallerine giden yolun ilk adımını atan ekonometrist genç, her gün hayvanlarını kendi otlatmaya başladı. Aldığı eğitimle çobanlığı harmanlayan Küçükakbulut, küçükbaşların doğum anındaki kilosu, günlük kilogram değerleri, beslenme planlamaları gibi istatistikler tutarak geleneksel çobanlığa profesyonel bir bakış açısı getirdi. Küçükakbulut, ahırına kamera sistemi, otomatik yemlik ve suluklar yerleştirerek, teknolojik imkânlardan yararlandı. Ayrıca hayvanların yemini de kendisi üreterek düşük giderle yüksek kazanç elde etmeye başladı. Küçükakbulut “Her hayvanın bireysel reçetesi var. Bu şekilde daha çok verim alıyorum. Kuzu kayıplarını en aza indirmeyi başardım’ dedi. DÜZCE