Çocuk yaşlarda hayallerini süsleyen hayvancılıktan kopamayan Tamer Küçükakbulut, Ekonometri Bölümünü bitirdikten sonra, doğduğu Konaklı köyüne yerleşti. Tarım ve Orman Bakanlığının “Genç Çiftçi Projesi” ile hayallerine giden yolun ilk adımını atan ekonometrist genç, her gün hayvanlarını kendi otlatmaya başladı. Aldığı eğitimle çobanlığı harmanlayan Küçükakbulut, küçükbaşların doğum anındaki kilosu, günlük kilogram değerleri, beslenme planlamaları gibi istatistikler tutarak geleneksel çobanlığa profesyonel bir bakış açısı getirdi. Küçükakbulut, ahırına kamera sistemi, otomatik yemlik ve suluklar yerleştirerek, teknolojik imkânlardan yararlandı. Ayrıca hayvanların yemini de kendisi üreterek düşük giderle yüksek kazanç elde etmeye başladı. Küçükakbulut “Her hayvanın bireysel reçetesi var. Bu şekilde daha çok verim alıyorum. Kuzu kayıplarını en aza indirmeyi başardım’ dedi. DÜZCE
Ekonometrist çoban
06.10.2019 - 03:23 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üniversite mezunu olan Tamer Küçükakbulut, teknolojiyi hayvan bakımıyla buluşturdu; kuzu kayıplarını en aza indirdi
Etiketler : çoban,ekonometris,
654601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654601.aspx
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