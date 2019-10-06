Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 5 yıl geçti. İzinsiz gösterilerde 2 polis şehit oldu, 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı. Çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, kültür merkezi, müze ve yurt binasında milyonlarca liralık hasara neden olan saldırılar nedeniyle zarar gören esnafa, devlet tarafından yaklaşık 50 milyon lira ödenek sağlandı. Terör örgütü yandaşlarınca Diyarbakır’da vahşice katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı aradan geçen 5 yılda dinmedi. Yasin Börü’nün babası Fikri Börü, oğlu ile arkadaşlarının kurban eti dağıtırken vahşice katledildiğini, tanınmayacak hâle getirildiğini söyledi. Baba Börü “Onlar sürekli aklımızda, hiç çıkmıyor. Allah kimseye o günleri yaşatmasın. Kim sebep oldu, bize bu acıyı yaşattıysa Allah hakkımızı yanlarına bırakmasın. Yasin şu an sağ olsaydı 21 yaşındaydı, belki de üniversitede olacaktı. Hayalleri yarım kaldı ama Allah’ın izniyle onlar cennetlik, PKK, HDP artık gençleri kullanmasın, çocukların hayalleriyle oynamasın” diye konuştu. Hasan Gökguz’un babası Mehmet Gökguz ise “Biz onlara ne yaptık da bize bunları yaşattılar? BHDP, PYD ve PKK arasında hiçbir fark yok. Kandil ne ise Diyarbakır’daki HDP binası da aynıdır” dedi.