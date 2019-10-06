Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri zaman zaman parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr genellikle batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde yer yer (40-70 km/sa) kuvvetli olarak esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 3, Kars’ta 4, Ağrı’da 6, Erzurum’da 7, Iğdır’da 11, Erzincan’da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 28, Erzincan’da 26, Kars ve Ağrı’da 23, Ardahan’da 22, Erzurum’da 21 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 2,1 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzurum Uzundere’de 29,3 derece oldu.