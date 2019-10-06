Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bulunan Pınarca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kadir Tezcan’a ait 2 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Edinilen bilgilere göre, hayvanlarını otlatmak için meraya salan Mevlide Tezcan, elektrik direğinin yanından geçen hayvanların bir anda yere yığıldığını fark etti. Mevlide Tezcan’ın çığlığını duyan mahalle sakinleri olaya müdahale ederek hayvanları kurtarmaya çalıştı. Mahallelinin çabası sonuçsuz kalınca iki büyükbaş hayvan telef oldu.

SAHİBİ FENALIK GEÇİRDİ

Hayvanlarının cansız bedeni ile karşı karşıya kalan Mevlide Tezcan fenalaşarak yere yığıldı. Tezcan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Telef olan hayvanlar ise olay yerine gelen kepçe ile mahalle dışına taşınarak toprağa gömüldü.



