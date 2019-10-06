Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bayrağa ve şehitlere küfürler eden şahıs, bir de “Yiyorsa gelin alın” dedi. Bunun üzerine harekete geçen Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, söz konusu kişinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşadığını tespit etti. Şahıs ardından da evinde gözaltına alındı.
Milli manevi değerlere küfredip 'Yiyorsa gelin alın' diyen şahıs gözaltına alındı
06.10.2019 - 14:30 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip “Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : milli değerler,sosyal medya,
654681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654681.aspx
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