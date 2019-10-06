Manavgat’ın Kumköy bölgesinde meydana gelen 'banka veya kredi kartının kötüye kullanılması’ olayının şüphelisi olan F.K., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat’a getirilen şüpheli F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının daha önceden Kaş ilçesinde benzer bir suça karıştığı gerekçesiyle arama kararının bulunduğu ve Kaş Cumhuriyet Savcılığına gönderildiği belirtildi.
Kredi kartı dolandırıcısı yakalandı
06.10.2019 - 14:41 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başkasına ait kredi veya bankamatik kartıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Etiketler : Antalya,Kredi kartı dolandırıcısı,
654686 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654686.aspx
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