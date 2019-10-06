Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın zorlukla kontrol altına alındı.
Hatay'da korkutan yangın kontrol altına alındı
06.10.2019 - 22:03 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hatay,yangın,
654738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654738.aspx
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