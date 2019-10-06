Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Trabzon'da korkutan görüntü! Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
06.10.2019 - 22:59 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’da yıldırımın düşme anı amatör kameraya böyle yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,yıldırım,
654745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654745.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER