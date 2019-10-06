Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Mahir D. idaresindeki otomobil ile Yusuf K. idaresindeki hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında hasta taşıyan ambulansa yol vermek isterken çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Mehmet K., hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ise trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.