Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu süre içerisinde toplumda erken teşhis ve mücadelenin önemi, kontrol gibi bilinçlendirme etkinlikleri daha fazla düzenleniyor. Kozmetik ve bakım markalarından Avon da 23 yıldır sürdürdüğü bu mücadelede ‘Işığım Pembe’ sloganıyla yer alıyor. Ay boyunca Avon, erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ücretsiz sağlık taramaları ve bilgilendirme etkinlikleri düzenleyecek. İlk etkinlik, 13 Ekim Pazar günü, Beşiktaş Meydanı’nda olacak. Ücretsiz taramaların yapılacağı etkinlikte Nükhet Duru da konser verecek. Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, her yıl 2 milyon meme kanseri vakası görülen Türkiye’de 6 milyon, dünyada 50 milyon kadına ulaşarak bilinçlenmelerine katkı sağladıklarını söyledi. Şirket ayrıca kadına şiddetin önlenmesi ve meme kanseri tedavisine 1 milyar dolardan fazla bağış, 343 milyon kişiye bilgi, çalışmalara 816 milyon dolar destek verdi. Sadece geçen yıl 10 milyon dolar bağış, 50,1 milyon kişiye bilgi erişimi, 2,7 milyon kadına burs ve bağışlarla doğrudan yardım, 260 bin kadına meme kanseri taraması, 8,4 milyon kişiye eğitici bilgi ve materyal dağıtımı gerçekleştirdi.