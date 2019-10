Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

O hâlde, uzman dekoratörlerin hazırladığı birkaç tavsiyeye göz gezdirerek evimizin havasını değiştirelim, daha huzurlu hissederken, sonbahar depresyonunu da yakalanmadan savalım.

1- Güneşin gücünden yararlanmak için evler her gün havalandırılmalı. Temiz hava içeri, kasvet dışarı. Bir de atasözümüz var; güneş giren eve doktor girmez...

2- Düzenli olarak köşe bucak temizlik yapılmalı. Her temizlikte fazlalıklar biraz daha göze çarpacak, eşya azalacak, siz ferahlayacaksınız.

3- Evi daha yaşanabilir ve estetik bir hâle getirmek için size iyi gelebilecek tablolar seçin, yeşil bitkilerden yardım alın.

4- Evin her zaman, sakinleştiren ve huzur veren bitkiler gibi koksun. Mesela lavantalı mumlar, kokular çok iyi gelebilir. Ya da sevdiğiniz bir başka koku.

5- Doğru aydınlatma bir ev için çok şeydir. Fazla ışık ya da beyaz ışık göz yorar, iç bayar. En iyisi sarı ışıkla tepeden değil duvardan aydınlatmadır.

6- Bir evin süper kahramanları sevimli biblolardır. Onları modunuza göre istediğiniz yere koyabilirsiniz. Banyo, mutfak, salon, hol, yatak odası...

7- Gereksiz, kullanılmayan, artık çok eskiyen, bir işe yaramayan eşyalardan kurtulun. Kıyamıyorsanız atmayın, birine verin, yenileyin ama evi sadeleştirin.

8- Sonbahara ve kışa özel dekorasyon fikirleri iyi gelecek. Koltuğun üzerine güzel bir battaniye, vazoya kozalak, duvarlara sararmış yapraklar...

9- Duvarları lekeli bir ev, ne yaparsan yap, çirkin görünecektir. Ferahlık adına duvarların boyasını yenilemek çok önemli.

10- Eski bir valiz, bir pikap, evladiyelik bir radyo. Çok iyi hissettirecektir.