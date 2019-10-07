Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Evlerimizin dekorasyonunu rahatlık, ferahlık, huzur maksadıyla yapıyoruz. Bizler bunu sağlamaya çalışırken, konuyla ilgili faaliyette olan şirketlerin önerileri de yol gösteriyor. Son dönemde kitaplıklar en yükselen trend olarak karşımıza çıkıyor. Salon, oturma odası, hol fark etmiyor. Hem çiçek hem de kitaplar aynı alanda çok şık görüntü veriyor, dağınıklıktan kurtarıyor. Kilim Mobilya da son dönemde 4 ayrı kitaplık seçeneğini vitrinine çıkardı. Piramit, kutulu kitaplık gibi seçenekler mobilyayla uyum sağlarken, metal bölümleri de mobilyanın diğer aksamlarıyla uyum arayanlar için düzenlenebiliyor.