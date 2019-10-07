Korgan Yenipınar Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Artçı, evde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan’ın kalp krizi sonrası öldüğü belirlendi.