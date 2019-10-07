Korgan Yenipınar Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Artçı, evde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan’ın kalp krizi sonrası öldüğü belirlendi.
8 yaşında kalp krizi geçirdi
07.10.2019 - 09:47 | Son Güncelleme: 07.10.2019 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da kalp krizi geçiren ilkokul 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,kalp krizi,
654804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654804.aspx
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