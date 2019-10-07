Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Manavgat’ın Kızılot Mahallesi’nde bulunan bir pansiyonda tatil yapan Rus vatandaşı Anastasia Muraveva, kendisi odada olmadığı sırada cep telefonu ve bir miktar parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından otelin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda odaya en son bir tur şirketinde şoför olarak çalışan A.S.D.’nin girdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda Cumartesi günü Antalya’da yakalanan şüphelinin üzerinde ve tur midibüsünde yapılan aramada Anastasiia Muraveva’ya ait cep telefonu, 1000 Ruble para, bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmaya yayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Manavgat’a getirilen A.S.D.’nin sağlık kontrolünde araç kullandığı sırada uyuşturucu aldığı tespit edilince 5 bin 167 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Tur midibüsü jandarma tarafından tur şirketine teslim edildi. Şüphelinin üzerinde bulunan para ve cep telefonu sahibine iade edildi.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli A.S.D. dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.S.D., ‘muhafaza altına alınmış yerden hırsızlık’ suçundan tutuklandı.