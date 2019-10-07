Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Mehmet Yiğitel, müşteki Dilek Yiğitel ile tarafların avukatı katıldı. Dava dosyasında araştırılacak başka husus kalmaması üzerine mahkeme başkanı taraflara karar için söz hakkı verdi. Müşteki Dilek Yiğitel, sanık ağabeyinin babasıyla genelde çok iyi anlaştığını belirterek şikayetçi olmadı.

Sanık Mehmet Yiğitel de babasının isteyerek değil kazayla ölümüne neden olduğunu ve canının çok yandığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yiğitel'i "babasına yönelik kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmak" suçundan önce 13 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın cezası, babasının ölümüne haksız tahrik altında neden olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 8 yıl 1 aya indirildi. Heyet, Yiğitel'in tutukluluğunun devamına da karar verdi.



Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde 30 Haziran'da gittikleri piknikten dönen Mehmet Yiğitel, tartıştığı babası Murat Yiğitel'i sol kolunun üst kısmından yaralamış, hastaneye kaldırılan Yiğitel kan kaybından yaşamını yitirmişti. Yakalanıp tutuklanan Mehmet Yiğitel hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.