Erken Rezervasyon Otelleri

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatil Dükkanın Verdiği Hizmetler

Tatil dükkanı tatili konusunda müşterilerine uygun fiyat seçenekleri sunarak kaliteli hizmetler vermeye çalışıyor.

Firmanın verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır;

Firma müşterilerine hem yurt içi hem yurt dışı tatil yapma şansı tanıyor.

Firma olarak yurt içinde 1000 üzeri farklı tesislerle, Kıbrıs’ta da 50 tesisle tatil hizmeti veriyor.

Yurt dışında tatil yapmak isteyenler için turlara katılıp iyi bir tatil yapmalarını sağlıyor.

Firma müşterilerine yapacakları tatiller için farklı otel seçeneklerini de sunuyor.

Kişiler isterlerse balayı otelleri, kayak otelleri, termal oteller, muhafazakar oteller, sömetre otelleri, ekonomik oteller ve her şey dahil oteller arasında istediklerini seçerek rezervasyon yaptırabiliyorlar.

Firma ayrıca müşterilerine erken rezervasyon hizmeti vererek onların daha uygun fiyatlara tatil yapmalarını sağlıyor.

Firmanın web sitesi takip edilerek o güne ait indirimli fırsat otellerinden birisi için yer ayırtma imkanını da sağlıyor.

Firma ayrıca müşterileri için çeşitli tur imkanları sağlıyor. Kişiler isterlerse yurt içi isterlerse yurt dışı turlarına katılarak merak ettikleri yerleri görme şansı elde ediyorlar.

Firma turlara katılan müşterilerine konaklama, uçak hizmeti gibi hizmetleri de sağlayarak kaliteli bir gezi deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Son dakika otel fırsatları ile müşteriler o an indirimde olan otelleri seçerek tatillerini planlayabiliyorlar.

Firma çocuklu ailelerin sıkıntı yaşamaması için belirli yaşta olan çocuklardan ücret talep etmeyen otel seçeneklerini de müşterilerine sunuyor.

Firma müşterilerin tatil bütçesini de düşünerek tatil ücretlerini taksitler halinde ödeme imkanı da sağlıyor.

Firma müşterilerin iyi bir tatil yapabilmesi için hizmette sınır tanımayarak en iyi imkanları vaat ediyor. Firmanın sağladığı bu hizmetlerden her müşteri eşit şekilde yararlanabiliyor.

Yurtiçi Otel Hizmetleri

Tatil dükkanı firması yurt içinde güzel bir tatil yapmak isteyenler için müşterilerine yurt içi otellerinde iyi imkanlar sağlıyor. Yurt içi tatili yapmak isteyenlere çeşitli seçenekler arasından istedikleri yeri seçebiliyorlar. Müşteriler isterlerse erken rezervasyon otellerini seçerek yer arama sıkıntısına girmiyorlar.

İsterlerse belirli temalara sahip oteller arasından seçim yapabiliyorlar. İstanbul ve çevresinde yaşayanlar ve hafta sonlarını kaçamak yaparak değerlendirmek isteyenlere İstanbul’a yakın yerlerde bulunan otel hizmetlerini sunuyorlar.

Kişiler yakın çevrede yer alan otellerden yer ayırtıp kısa bir tatil yapabiliyorlar. Tatilleri konusunda kararsız kalanlar için şehirlerde bulunan anlaşmalı otellerin listelerini de onlara sunarak istedikleri oteli seçmelerini sağlıyorlar.

Erken Rezervasyon Otelleri

Erken rezervasyon otelleri yurt içi otelleri kategorisinde firmanın müşterilerine sağladığı bir hizmettir. Kişiler bu otellerden erken rezervasyon yaptırarak erken rezervasyon indirimi kazanabiliyorlar. Ayrıca tatil sezonu başladığında kalacak otel bulma sıkıntısına karşı önceden önlem almış oluyorlar. Firma çeşitli erken rezervasyon otellerinin listesini web sitesinde müşterilerine sunuyor ve istedikleri otelleri seçmelerini sağlıyor.

Firmanın anlaşmalı olduğu erken rezervasyon otellerinden bazıları şunlardır;

Alanya otelleri

Side otelleri

Lara otelleri

Marmaris otelleri

Bodrum otelleri

Antalya otelleri

Fethiye otelleri

Kaş otelleri

Kemer oteller gibi otel seçenekleri bulunuyor.

Kişiler bu tatil yörelerini seçtiklerinde oraya ait tüm oteller listeleniyor ve otellerin sağladıkları imkanları inceleyen kişiler istedikleri oteli seçerek erken rezervasyon yaptırabiliyorlar.

Otel listelerinde oda imkanları, sağlanan yemek imkanları, aktiviteler, organizasyonlar ve çocuklar için ücret talep edilip edilmediği otellerle ilgili açılan sayfalarda yer alıyor. Firma aynı zamanda Kıbrıs’ta da erken rezervasyon otelleri imkanını müşterilerine sunuyor. Müşteriler Kıbrıs’ta bir otelde erken rezervasyon yaptırarak tatillerini önceden daha uygun fiyata belirleyebiliyorlar.

Şehir Otelleri

Firma tatil için belirli bir şehri seçenlere seçtikleri şehirde konaklayabilecekleri otellerin listelerini de şehirlere ait başlıklar altında paylaşıyor. Örneğin İstanbul da bir otelde kalmak isteyenler İstanbul’da bulunan anlaşmalı oteller arasından kendilerine uygun bulduklarını seçerek yer ayırtabiliyorlar.

Seçilen şehre ait olan otellerde de müşterilere sağlanan imkanları ve otel ücretleri yer aldığı için kişiler bütçelerine ve taleplerine uygun olanı kolay bir şekilde seçebiliyorlar. Firmanın şehir otelleri arasında Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Nevşehir gibi iller bulunuyor.

Temalı Oteller

Firma bazı otelleri belirli bir tema altında listeleyerek müşterilerine sunuyor. Örneğin balayı oteli arayışında olanlar için balayı temalı otellerin listelerinden seçim yapmalarının sağlıyorlar. Firmanın anlaşmalı olduğu otellerde çeşitli temalar bulunuyor.

Bu temalardan bazıları şunlardır;

Balayı temalı oteller

Ekonomik temalı oteller

Her şey dahil temalı oteller

Sömestre temalı oteller

Sanatçı temalı oteller

Kayak temalı oteller

Muhafazakar temalı oteller

Yılbaşı temalı oteller

Aqua park temalı otellerdir.

Kişiler bu temalardan birini seçerek daha az otel arasında inceleme yaparak daha kolay bir şekilde kalacak otel bulabiliyorlar. Bu temalar otel seçeneklerini daha aza indirerek müşterilerine kolaylık sağlıyor.

Hem de durumlarına uygun otelleri seçme imkanı sağlıyor. Örneğin muhafazakar bir tatil yapmak isteyenler taleplerine uygun oteller arasında inceleme yaparak tatil sırasında zor durumda kalmamış oluyorlar. Yılbaşı otelleri arasından birini seçenler güzel bir yılbaşı tatili geçirme imkanına sahip olabiliyorlar.

Yakın Bölge Otelleri

Firma fazla uzağa gitmeden kısa bir tatil yapmak isteyenleri de unutmuyor ve onlar için yakın bölge otelleri ile hizmet veriyor. bu oteller daha çok büyük şehirlerden kısa bir kaçış yapmak isteyenler tarafından tercih edilen oteller oluyor. Örneğin İstanbul’da yaşayan bir kişi şehirden çok uzaklaşmadan Şile gibi şehre yakın bir yerde kısa bir tatili istediği otelde yapabiliyor. Firmanın anlaşmalı olduğu yakın bölge otelleri arasında Sapanca otelleri.

Şile otelleri, Abant otelleri, Bolu otelleri, Uludağ otelleri ve Kartepe otelleri yer alıyor. Müşteriler her bölgeye ait açılan sayfadaki oteller arasından isteklerine uygun olan otelleri seçip tatil yapma imkanına sahip oluyorlar.

Kıbrıs Otel Hizmetleri

Firma müşterilerine sunduğu tatil seçenekleri arasında yavru vatan Kıbrıs’a da yer veriyor. Birçok turist ve tatilci tarafından tercih edilen bölgede müşterilerinin de kaliteli bir tatil yapmasını amaçlıyor. Bunun içinde müşterilerine Kıbrıs’a özel imkanlar sunuyor. Firmanın Kıbrıs tatilleri için verdiği otelleri başlıklar altında incelemek mümkün oluyor.

Müşteriler isterlerse Kıbrıs Uçaklı paket tatil imkanlarını kullanarak ödedikleri ücrete uçak parasını da katarak daha uygun bir fiyata Kıbrıs’a gelip tatil yapma imkanının değerlendirebiliyorlar. Ayrıca Kıbrıs otellerinde de belirli temalar yer alıyor. Tatil arayışında olanlar bu temalı otellerden seçim yaparak tatil yapabiliyorlar.

Örneğin Kıbrıs’ta tatil yapmak hem de sevdikleri sanatçıları görmek isteyenler sanatçılı oteller arasından birini seçebiliyorlar. Tatilini daha ekonomik olarak yapmak isteyenler Kıbrıs’ta ekonomik otel seçeneklerini değerlendirebiliyorlar. Yine denize yakın bir tatil yapmak isteyenler denize sıfır temalı otellerden birini seçebiliyorlar.

Tur Hizmetleri

Firma müşterilerine tatil imkanı sağlamanın yanı sıra çeşitli turlarda düzenleyerek kişilerin hem tatil yapıp hem de farklı yerler tanımasını sağlıyor. Kişiler rehberler eşliğinde bilmedikleri yabancı ülkeleri gezebiliyor ve dolu dolu tatil yanma imkanına sahip olabiliyorlar.

Yurt Dışı Turları

Firma yurt dışında tur yapma imkanını müşterilerine sağlıyor. Yurt dışı turları arasında şunlar bulunuyor;

-Vizesiz Turlar: Bu turlar vize istemeyen ülkelere yapılan turları kapsıyor. Kişiler vize masrafı ödemeden o ülkelere düzenlenen turlara katılabiliyorlar. Ukrayna, Maldiivler. Phuket ve Vanilya Adası gibi yerlerde vizesiz olarak tur seyahati yapma imkanına sahip oluyorlar.

-Uzakdoğu Turları: Uzakdoğu ülkelerini gezmek isteyenler bu turlara katılarak güzel bir deneyim yaşayabiliyorlar. Kişilere Singapur, Türkmenistan ve Bangkok gibi yerleri turlarla 8 gün boyunca gezme imkanı veriyorlar. Turlara katılmak isteyenler istedikleri tarihte ve yerde bulunan turlara katılabiliyorlar.

-Balkan turları, Benelux turları. Dubai turları, Orta Avrupa, Kıbrıs turları, yılbaşı turları, sömestre turları ve balayı turları gibi seçenekleri kişilere sunarak onların durumlarına uygun bir tura uygun fiyatlarla katılmalarını sağlıyorlar.

Kişiler bu turlar sayesinde hem tatil yapabiliyor hem de farklı bir ülkeyi ya da şehri görme zevkine varıyor. Üstelik profesyonel rehberlere düzenlenen bu turlarla gezilen yerler hakkında bilgi alma imkanına sahip oluyorlar. Turlar rehberler eşliğinde yapıldığından görülmesi gereken en önemli yerler turlar sayesinde görülmüş oluyor.

Kültür Turları

Firma kültür turlarını Türkiye’nin önemli kültür merkezlerine düzenliyor. Kişiler isterlerse ülkede önemli olan yerleri bu turlar ile görme imkanına ulaşıyorlar. Hatta bu turlara yabancı ülkelerden de katılım oluyor. Firmanın hizmet verdiği kültür turları arasında Bursa, Nevşehir, Gölyazı, Safranbolu ve Ayvalık gibi yerler yer alıyor. Kişiler bu turlara karar vermeden önce yararlanabilecekleri imkanları da öğrenebiliyorlar. Daha sonra tur ücretini ödeyerek turlara katılabiliyorlar. Bazı kültür turları bir günlük olurken bazıları birkaç günlük olabiliyor.

Gemi Turları

Firma gemilerle turlara katılmak isteyenlere de hizmet veriyor. Denizin üzerinde kişilerin harika bir zaman geçirmelerini sağlıyor. Hem güzel yerleri görebiliyorlar hem de uygun zamanlarda denize girme ve etkinliklere katılma imkanlarından da yararlanabiliyorlar.

Firmanın verdiği gemi turu hizmetlerinden bazıları şunlardır;

Yunan Adaları turları

Norveç Fiyortları turları

Baltık Başkentleri turları

Müşteriler bu tur seçeneklerini inceleyerek istedikleri tora katılabiliyorlar. Örneğin Yunan adaları turuna katılanlar adalarda keyifli zaman geçirebiliyorlar.

Son Dakika Otelleri

Firma son dakika otelleri hizmeti ile indirimli olan otel fırsatlarını müşterilerine sunuyor. Bu hizmet sayesinde indirim zamanı boyunca kişiler daha uygun fiyata belirlenen otelde yer ayırtabiliyorlar. İndirimli son dakika otelleri hem yurt içi hem de Kıbrıs otelleri için aynı imkanı sağlıyor. Bu otellerden yer ayırtanlar da otellerin istedikleri imkanlarından yararlanma imkanına sahip olabiliyorlar.

Kaynak: https://www.tatildukkani.com