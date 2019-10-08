Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından, ilçe merkezi başta olmak üzere, Bitez, Konacık ve Torba mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda mazgalların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı.

Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda, vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Su taşkınlarının içinde kalarak arızalanan bazı araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı.

Su giderlerinin tıkanması sonucu trafiğe kapanan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Bodrum-Turgutreis kara yolu çalışmaların ardından açıldı.

Otel ve evler sular altında



Bodrum-Milas kara yolu, Emin Anter Bulvarı'ndaki bazı evlerde de su baskınları yaşandı. Bir cephesi yıkılan evdeki 7 yaşındaki Melisa Şen, annesi Sözen Şen tarafından kurtarıldı.

Şen, çocuğunu son anda kurtardığını belirterek, "Yemek hazırladığım için farkına varmadım. Çocuk 'Karnım acıktı' dedi, ona yemek hazırlıyordum. Bir anda suyun geldiğini duyunca çocuğu kucağıma aldım, dışarı çıktık." dedi.

Torba Mahallesi'ndeki beş yıldızlı otelin bir bölümü de sular altında kaldı. Temizlik çalışması başlatılan otelin odalarındaki müşterilerden bazılarının tahliye edildiği öğrenildi.