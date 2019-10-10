Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor 22

İzmir: Parçalı bulutlu 27

Adana: Parçalı bulutlu 32

Antalya: Parçalı bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33