Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesinde eski İstanbul-Ankara karayolunda Iğdır'dan İstanbul'a gittiği belirlenen çekici tipindeki 81 plakalı bir aracı şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramada çekicinin arkasındaki çelik plakaların arkasına gizlenmiş 9 bin paket kaçak sigara bulundu. Araçtaki Vahdettin G. ve Engin K. gözaltına alınarak, kaçak sigaralara el konuldu.
Başkent'te 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
10.10.2019 - 09:36 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da polisin bir araçta yaptığı aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Ankara,kaçak sigara,
655414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655414.aspx
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