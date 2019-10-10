Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Evlerinin çatı arasına gizlenmiş bir çanta gören ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çantanın incelenmesi için terörle mücadele ve bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi. Çantada yapılan ilk incelemede eldiven, maske ve basınç tesirli el yapımı bomba olduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin bir eylemde kullanılmak üzere saklandığı belirtildi.Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu
10.10.2019 - 15:41 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.
Etiketler : Beyoğlu,el yapımı bomba,
655503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655503.aspx
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