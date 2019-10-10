Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesinde meydana geldi. ‘Uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama ve cinsel taciz’ gibi hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak 5 yıldır firari olan Erkan Gümüş (35) isimli şahıs jandarmanın düzenlediği başarılı operasyon ile yakalandı.

Honaz ilçesindeki dağlık bir alanda bir kadının mağarada yaşadığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek bölgede arama çalışması başlattı. Gümüş’ü üzerinde şalvar ve başörtü ile yakalayan ekipler şahsı gözaltına aldı. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tutuklanan şahıs muhabirden kendisine soru sormasını istedi

Gümüş ceza evine götürülürken kendisini bekleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ‘soru sorulabilirsin’ deyince muhabirde kendisine ‘pişman mısınız?’ sorusunu yönetti. Bunun üzerine Gümüş, “Ben pişman olacak bir şey yapmadım. Niye derseniz uyuşturucu ticareti yapmadım, suçumun biri de yaralama” dedi.