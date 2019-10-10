Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı'na gitti. Araçların Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edeceği öğrenilirken, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
10.10.2019 - 17:25 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkıyatı yapıldı.
Etiketler : Kilis,Münbiç,sevkıyat,
655525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655525.aspx
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