Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
10.10.2019 - 21:58 | Son Güncelleme: 10.10.2019 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,pkk operasyon,
655570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655570.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER