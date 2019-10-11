Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. 24
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? (11 Ekim 2019 hava durumu)
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 11 Ekim 2019 hava durumu...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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