Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "43. Müht. Bölük Komutanlığında vatani görevini yapan asker Oğuzhan Erdoğan (20), görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Balıkesir'de vatani görevini yapan Oğuzhan Erdoğan, dün akşam saatlerinde görev esnasında rahatsızlanarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ulş. Er Oğuzhan Erdoğan kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Şehidin cenazesinin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.