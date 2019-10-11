Çeşme İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 50 Afgan, 6 Filistinli vatandaş olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmasını organize ettiği şüphesiyle Y.Ö. isimli şahsı yakaladı. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Çeşme’de 56 göçmen yakalandı
11.10.2019 - 11:00 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : İzmir,kaçak göçmen,
655676 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655676.aspx
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