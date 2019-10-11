Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya merkez ilçe Battalgazi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde oturan şehidin babası Ramazan Önal, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini söyledi. Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Önal, “Allah yardımcıları olsun. Allah askerlerimizi korusun. İnşallah şehitlerimiz fazla olmaz. Biz Türkiye olarak büyük bir devletiz. Gerekirse şehit de vereceğiz. Allah yollarını açık etsin. İnşallah zaferle çıkarız. İnşallah ölen teröristlerin sayısı artar ve temizleriz orayı. Güvenli bölge oluşur inşallah. Hainlerin de Allah belasını versin. Benim oğlum şehit oldu başka evlere ateş düşmesin” dedi.

“Türkiye bizimdir. Kim olursak olalım, Lazı, Çerkezi, Türkü, gerekirse hepimiz şehit oluruz” diyen Önal, “Birlik ve beraberlik olmamız lazım. Çünkü Türkiye bizimdir, kimsenin değil. Türkü ile Lazı ile Çerkezi ile biz biriz ve beraberiz. Hepimiz de vatanımız için şehit oluruz. Aynı zamanda hain var içimizde. Allah belalarını versin. Şu anki savaşta sivilleri öldürüyorlar diyorlar ama yalan bunlar, karartma amaçlı söylemler, kim görmüş sivili öldürdüklerini. Normal bir vatandaşı öldürseler, zaten 24 saat içerisinde temizlerler o bölgeyi. Bu propagandalara kimse inanmasın. Biz o bölgeyi inşallah temizleriz. Allah yardımcımız olsun. Bu bir savaş sayılır. Bu operasyonda şehitlerimiz de olabilir. Buna da kimse üzülmesin. Vatan için hepimiz ölürüz, konu vatansa gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı.

Askerlerin ailelerine ve diğer vatandaşlara mesaj veren Önal, şunları dile getirdi:

“Türk milleti olarak bir olmamız lazım, birlik olmamız lazım. Sonuçta her şey vatan için, tamam hainler olabilir ama vatana hainlik yapan zaten şeref yoksunudur. Bu toprakta yiyor, içiyorsa, ekmeğini yiyorsa yapmaması lazım bunu. Yapan da zaten Allah’ından bulsun.”