Suriye Milli Ordusu’nu birlikleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünde temizlediği bölgelerde sivil halk ile bir araya geldi. Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünde birlikleri karşılayan yerel halk ayran ve su ikramında bulundu. Askerler sivillere kendilerini korumaları, korkmamaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Birlikler ayrıca vatandaşlara bölgenin terörden arındırılmasının ardından hayatın normale döneceği konusunda güvence verdi.
Suriye Milli Ordusu’na halktan ayran ikramı
11.10.2019 - 21:09 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 21:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü YPG/ PKK’dan temizledikleri bölgelerdeki halk, Suriye Milli Ordusu birliklerine ayran ikramında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye Milli Ordusu,ayran ikramı,
655782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655782.aspx
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