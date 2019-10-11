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Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
11.10.2019 - 22:41 | Son Güncelleme: 11.10.2019 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum’un İçmeler Mahallesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : bodrum,göçmen botu battı,
655796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/655796.aspx
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