Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Atatürk Bulvarı Genç Girişimciler ve İş Adamları Lokali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden bir motosiklet, aynı yönde seyreden otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Rahman K. (17) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.