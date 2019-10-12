Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye topraklarına girdi. Fırat'ın doğusuna düzenlenen 'Barış Pınarı' operasyonunda hedef dünya barışına katkı sağlamak ve yaklaşık 30 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölge oluşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda başlatılan operasyona bizler de Bahçelievler Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için Bahçelievler Belediyesi olarak uğrunda sayısız şehitler verdiğimiz al bayrağımızı vatandaşımıza dağıtıyoruz. Tüm dualarımız Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi.

Barış Pınarı Operasyonuna destek vermek amacıyla başlatılan Türk Bayrağı dağıtımının, Cuma Namazı çıkışında Şirinevler Ulu Camii, Yayla Camii, Yenibosna Merkez Camii ve Muhammediye Camiinde gerçekleştiği bildirildi.